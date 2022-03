Sans orientation franche à l'ouverture 25/03/2022 | 14:15 Laurent Polsinelli 25/03/2022 | 14:15 Envoyer par e-mail :

Après avoir terminé en forte hausse de 1.43% à 4520 points dans le sillage des valeurs technologiques et après l'annonce de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, l'indice SP500 devrait marquer une pause et ouvrir non loin de l'équilibre pour cette dernière séance de la semaine. Parmi ses poids lourds, Nvidia s'est envolé de 9.8%, Meta a gagné 2.8%, Alphabet 2.4% et Apple 2.3%.



Du côté des statistiques, l'indice de confiance de l'Université du Michigan et les promesses de ventes de logements seront dévoilés à 15h.



D'un point de vue technique, le S&P500 demeure en phase de rattrapage et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 4435 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Le débordement des 4522 points serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 4590/4600 points, points hauts de début février.

En cas d'échec, on pourra au contraire à quelques prises de bénéfices, avec à la clé un probable retour sur les 4435/4400 points.

