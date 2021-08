Sans orientation franche dans les premiers échanges 26/08/2021 | 13:51 Laurent Polsinelli 26/08/2021 | 13:51 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4478 PTS/ 4500 PTS

Profitant de la bonne orientation des financières, des semi-conducteurs et des valeurs liées au transport, l'indice S&P500 s'est brièvement hissé au-delà des 4500 points hier et a clôturé en hausse de 0.22% à 4496 points.

L'indice S&P500 devrait ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui dans l'attente de quelques statistiques d'importance et de l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole.



Sur le plan macroéconomique, la seconde estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre sera publiée à 14h30 (consensus +6.7%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient ressortir à 345K.



Techniquement, la dynamique demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 4450 points (moyenne mobile à 100 heures) voire au-dessus-des 4478 points en intraday. L'indice pourrait néanmoins marquer une pause dans l'attente de nouveaux catalyseurs.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.