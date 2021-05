Seconde séance de hausse 14/05/2021 | 15:01 Laurent Polsinelli 14/05/2021 | 15:01 Envoyer par e-mail :

Malgré un indice PPI en hausse de 0.6% (+6.2% sur un an), l'indice S&P500 a rebondi, après trois séance consécutives de baisse et clôturé sur un gain de 1.22% à 4112 points. L'indice américain devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en hausse de 0.6% aujourd'hui.



Du côté des statistiques, les prix à l'importation progressent de 0.7%, les ventes au détail sont stables (consensus +1%). La production industrielle sera dévoilée à 15h15 puis l'indice de confiance du Michigan à 16h.



Techniquement, le S&P500 devrait poursuivre aujourd'hui son mouvement de rebond. La réaction de l'indice dans la zone des 4158 points devrait être déterminante. Le débordement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4187 points. En cas d'échec, on pourra au contraire s'attendre à une rechute en direction des 4100 points voire 4063 points par extension.

