Stabilisation sur les plus hauts Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 17/08/2020 | 15:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3355 PTS/ 3386 PTS

Les valeurs américaines ont fini sur une note hésitante ce vendredi dernier, à l’image du S&P500 qui clôture la semaine avec une légère baisse de -0.02%.Les investisseurs ne montrent toujours pas de velléités vendeuses en dépit d’un regain d’inquiétudes sur les perceptives économiques des Etats-Unis Ce jour, il y aura peu de statistiques macroéconomiques à l’exception de l’Empire State Manufacturing index à 14h30. En préouverture, les futures annoncent une hausse de 0.2%. Graphiquement, en données horaires, les cours ont pu rebondir au contact de la moyenne 50 périodes, orientées largement à la hausse. Cette reprise en « intraday » confirme l’hégémonie acheteuse maintenant ainsi l’indice proche de ses plus hauts. Le mouvement pourrait trouver un blocage proche des 3386 points, alors que la cassure des 3355 points fragiliserait la configuration à court terme.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.