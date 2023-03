Stable à l'ouverture 08/03/2023 | 14:24 Laurent Polsinelli 08/03/2023 | 14:24 Envoyer par e-mail :

L'indice S&P500 a terminé en forte baisse de 1.53% à 3986 points hier, après l'audition de Jerome Powell devant la commission bancaire du Sénat américain.

Le président de la Réserve Fédérale a confirmé que les taux seraient maintenus à un niveau élevé durant un certain temps et qu'ils pourraient monter plus que prévu, en raison de la persistance des tensions inflationnistes, du marché du travail tendu et de la consommation des ménages soutenue. Le consensus table désormais sur une hausse de 50 points de base à l'issue de la prochaine réunion de fin mars, à plus de 77%.

Jerome Powell interviendra encore à 16h devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Du côté des statistiques, l'enquête ADP a fait état de 242K créations d'emplois dans le secteur privé. La balance commerciale américaine sera dévoilée à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30, avant le Livre Beige de la Fed ce soir à 20h. Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit. La zone des 3981 points devra contenir la pression vendeuses sous peine d'un retour rapide vers les 3928 points.

