S&P 500 : Stable en attendant l'inflation américaine et la Fed demain

Par Hier à 14:01Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4299 / 4370 Après avoir terminé en forte hausse de 0.93% à 4338 points hier, sur fond d'anticipation d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion le 14 juin, l'indice S&P500 est stable en préouverture à l'approche de ces rendez-vous cruciaux.



Aujourd'hui, le consensus table sur un indice des prix à la consommation en hausse de 0.2% (contre 0.4% le mois dernier), soit +4.1% sur un an (contre 4.9% précédemment). En données horaires, la dynamique demeure clairement haussière au-dessus des 4299 points. La préservation de ce niveau pourrait permettre à l'indice de poursuivre sur sa lancée en direction des 4370 points dans un premier temps. En cas d'échec, on devrait au contraire assister à l'amorce d'une consolidation en direction des 4261 points puis 4241/4232 points. Partager

