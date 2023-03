Stable pour la dernière séance de la semaine 17/03/2023 | 13:03 Jordan Dufee 17/03/2023 | 13:03 Envoyer par e-mail :

L'ambiance s'est nettement améliorée hier à Wall Street, qui a réalisé de copieux gains journaliers comme en témoigne la progression des indices américains, allant de 1,17% pour le Dow Jones à 2,69% pour le Nasdaq100. Le S&P500 a repris 1,76% à 3960 points. Le sauvetage de First Republic Bank aux Etats-Unis, initié par l'action coordonnée de grandes banques américaines ainsi que le soutien de la Banque nationale suisse auprès de Crédit Suisse, a apaisé les craintes des investisseurs, notamment au sein des valeurs bancaires, qui ont repris un peu de hauteur. Le S&P500 se maintient pour le moment à proximité de l'équilibre en préouverture (-0.15%) avant quelques statistiques macroéconomiques. Justement, du côté des statistiques à l'ordre du jour, la production industrielle américaine sera publiée à 14h15 et l'indice du Michigan à 15h. Graphiquement, en unités de temps horaires, la prudence reste de mise. Le rebond de la veille a permis au S&P500 de dépasser la zone des 3915 points, mais la tendance n'est pas encore haussière en données horaires. Preuve en est, les moyennes mobiles évoluent toujours à plat. Dans ce cadre, les cours pourraient consolider à plat entre 3915 et 4000 points.

