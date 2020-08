Sur ses records en attendant Powell Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 26/08/2020 | 14:37

Opinion : Positive au dessus de 3450 PTS

Objectif de cours : 3400 PTS

Alors que les places européennes gagnent un peu de terrain, les indices américains devraient ouvrir en ordre dispersé. Sans grande surprise, les valeurs technologiques sont les plus recherchées, portant le Nasdaq vers de nouveaux sommets. Le S&P500 devrait aussi ouvrir en légère hausse, de 0.15%, tandis que le Dow Jones est attendu en petite baisse, de -0.1%. Les opérateurs viennent de prendre connaissance des commandes de biens durables, en nette hausse par rapport au consensus (11.2% versus 4.4%). Les stocks de pétrole US seront dévoilés comme chaque semaine à 16h30. Graphiquement, en données horaires, aucun changement n’est à signaler. La tendance est évidemment haussière et le prochain objectif technique se situe à une poignée de points, à 3450 points (obtenu par le report du précédent range). La neutralité prévaudra à très court terme uniquement en dessous de 3400 points, sans pour autant constituer une alerte baissière.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.