Toujours perché sur ses records historiques

Opinion : Positive au dessus de 3400 PTS

Objectif de cours : 3500 PTS

Quelques minutes avant son ouverture, Wall Street est attendue autour de l’équilibre, alors qu'a débuté la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. Au lendemain de nouveaux records, l’heure est à la prudence et à l’attentisme. Les opérateurs viennent de prendre connaissance de la deuxième lecture du PIB américain, qui a reculé de 31.7% sur le deuxième trimestre de l’année (contre un consensus de -32.5%) tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage restent proches de la barre du million. Graphiquement, en données horaires, le rouleau compresseur haussier poursuit sa course au-delà des 3450 points. La tendance est haussière et les acheteurs garderont la main en données horaires tant que les resteront au-dessus des 3400 points.

