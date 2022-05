Un rebond se profile à New York 26/05/2022 | 14:54 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 26/05/2022 | 14:54 Envoyer par e-mail :

L'indice S&P500, qui a terminé en hausse de 0.95% à 9378 points hier, l'indice S&P500 devrait emboîter le pas à l'Europe et ouvrir en hausse de 0.65% aujourd'hui. Alors que les récents propos des membres de la Fed confirment que la politique monétaire devrait rester inchangée dans les mois à venir, les marchés craignent de plus en plus qu'une politique très agressive de la Fed face à l'inflation plonge l'économie américaine en récession. Aux Etats-Unis, les publications macroéconomiques ont raté le consensus. L'indice du Conference Board retombe à 107,3 (consensus 108). Les seules statistiques au programme, la publication du PIB au T1 qui est moins bon que prévu avec une contraction de 1.5% (contre 1.4% anticipé) en rythme annualisé sur la période janvier-mars, puis il y aura les ventes de logements anciens à 16h. Techniquement, la tendance est baissière en données horaires en dessous des 4000 points. À court terme, on attendra la sortie des 4100/3885 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

