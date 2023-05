S&P 500 : Une note de faiblesse en préouverture avec la dette US

Par Le 24 mai 2023 à 14:11Par Laurent Polsinelli Partager Négative sous les 4182 PTS Objectif de cours: 4101 PTS Après avoir terminé en baisse de 1.12% à 4145 points hier, en l'absence d'avancée sur les négociations sur le plafond de la dette américaine, l'indice S&P500 est attendu en repli de 0.35% en préouverture aujourd'hui, tandis que l'Europe creuse ses pertes alourdie également par la persistance des tensions inflationnistes.



Seule statistique au programme, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 avant les minutes de la Fed à 20h.



En données horaires, le S&P500 amorce un mouvement de consolidation, après avoir récemment rallié des plus hauts de 9 mois. En l'absence de préservation de la zone des 4143 points (moyenne mobile à 100 heures), les prochains objectifs baissiers seront fixés à 4100/4084 points voire 4048 points par extension. Partager

