Les actions mondiales ont reculé mercredi après une séance dans le rouge avec le secteur bancaire et dans le sillage des révisions de Moody's pour le secteur bancaire.



Les indices américains ont perdu du terrain hier. Le S&P 500 et le Dow Jones ont perdu 0.70% et 0,54%, pendant que le Nasdaq 100 a reculé de 1.12% hier soir.



Sur le calendrier économique, en plus du rapport sur l'IPC, il y a le bulletin hebdomadaire des demandes d'emploi, suivi du rapport hebdomadaire de l'EIA sur les approvisionnements en gaz naturel.



Mercredi, Walt Disney a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre fiscal et une hausse potentielle du prix de son service de streaming Disney+.



Sur les marchés à terme, les espoirs d'une pause des taux de la Fed stimulent les indices, le S&P 500 est attendu en hausse de 0,6 %, le Nasdaq de 0,6 % et le Dow Jones de 0,5 %.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. On suivra de près la sortie des 4400/4500 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.