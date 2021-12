Ça swing avant Noël 20/12/2021 | 14:26 Patrick Rejaunier 20/12/2021 | 14:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4550 PTS/ 4720 PTS

L’indice majeur américain a lâché 1.03% à 4620 points, lors de la dernière séance des quatre sorcières. Une échéance marquée par la volatilité qui a vu remonter le VIX à 26 points. Les inquiétudes liées à l’inflation et au Covid (les deux facteurs actuels de stress) ont incité à des prises de bénéfices. Ce jour, le planning des annonces macroéconomiques se veut peu garni, c’est donc toujours du côté sanitaire que les investisseurs se concentreront A une heure de l'ouverture, les contrats futures indiquent une baisse additive de 1.2%. Techniquement en données horaires, le SP500 continue ses oscillations graphiques entre la borne haute des 4720 points et le niveau inférieur des 4500 points. L’indice pourrait aller tester dans un premier temps les 4550 points, un niveau intermédiaire qui devrait voir revenir les premiers acheteurs. Il faudrait une cassure des 4500 points pour dégrader fortement la configuration à court terme.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.