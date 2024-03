Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse vendredi, la croissance économique intérieure plus rapide que prévu et les données sur l'inflation aux États-Unis ayant stimulé le sentiment.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 210 à 8h04 IST, indiquant que le NSE Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de jeudi à 21 982,80.

Le Nifty et le BSE Sensex sont tous deux en passe de connaître des baisses hebdomadaires, ayant perdu environ 1 % jusqu'à présent après deux semaines de gains.

L'économie indienne a connu une croissance de 8,4% au cours du trimestre octobre-décembre, le rythme le plus rapide en six trimestres et également supérieur aux estimations, grâce à une activité manufacturière et de construction robuste, ont montré les données après les heures de marché ce jeudi.

"Les données de croissance du produit intérieur brut (PIB) ont été influencées par des impôts nets plus élevés, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note, tout en ajoutant que la dynamique de croissance sous-jacente reste intacte.

Barclays prévoit une baisse des taux de la Reserve Bank of India au troisième trimestre de l'année civile 2024.

Les solides fondamentaux macroéconomiques de l'Inde, associés à des flux intérieurs soutenus et à des bénéfices d'entreprise stables, ont été les principaux moteurs de la reprise actuelle des marchés boursiers.

L'indice de référence Nifty 50 a augmenté de 1,2 % en 2024 jusqu'à présent, après avoir progressé de 20 % l'année dernière. Il a atteint des sommets en dix séances au cours de l'année, bien que des prises de bénéfices soient apparues à proximité des niveaux records.

Les actions de Wall Street ont clôturé la nuit en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq Composite s'établissant à des niveaux record après que les chiffres de l'inflation américaine aient maintenu intacte la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en juin.

Les marchés asiatiques se sont montrés moroses à l'ouverture, en raison de la faiblesse des données économiques chinoises.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions pour une valeur nette de 35,68 milliards de roupies (~ 430 millions de dollars) jeudi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont vendu des actions pour une valeur de 2,30 milliards de roupies.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Les valeurs automobiles comme Bajaj Auto, Tata Motors, Hero MotoCorp, Maruti Suzuki India : Les entreprises qui devraient publier leurs données de ventes pour le mois de février

** Aurobindo Pharma : le régulateur américain des médicaments a émis un formulaire 483 avec sept observations après l'inspection de l'usine de produits injectables de la société à Telangana.

** Dilip Buildcon : L'unité de la société a reçu une commande d'une valeur de 19,55 milliards de roupies de la National Highways Authority of India pour un projet de construction à Chhattisgarh.

** Suven Pharmaceuticals : La société a approuvé la fusion avec Cohance Lifesciences afin de développer ses activités de services de fabrication de contrats et de développement (CDMO). (1 $ = 82,9040 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran et VarunVyas Hebbalalu à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)