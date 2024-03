Un nouveau mois et de nouveaux records boursiers s'annoncent déjà, soutenus par un certain apaisement de l'inflation, une stabilisation des enquêtes de conjoncture dans le monde entier et un léger assouplissement des banques centrales.

Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir. Les principaux indices boursiers de Wall Street ont atteint de nouveaux records le dernier jour de février et le mois de mars a démarré avec de nouveaux sommets pour le Nikkei japonais et le DAX allemand.

Les contrats à terme américains étant de nouveau en hausse avant l'ouverture des marchés, l'indice MSCI tous pays confondus semble prêt à dépasser le sommet historique de la semaine dernière dans le courant de la journée de vendredi. L'indice de volatilité VIX est retombé à son plus bas niveau depuis trois semaines.

Le Nikkei a enregistré des gains de près de 20 % depuis le début de l'année, tandis que les indices de référence américain et allemand ont progressé de 6 à 7 % au cours des deux premiers mois. Les données du LSEG montrent que les investisseurs ont acheté un montant net de 6,98 milliards de dollars de fonds d'actions mondiales au cours de la semaine, ce qui a plus qu'annulé le retrait net de 2,9 milliards de dollars enregistré la semaine précédente.

La dynamique des marchés boursiers semble toujours aussi puissante, même si la désinflation aux États-Unis semble s'être quelque peu essoufflée.

L'indicateur de l'inflation PCE de janvier, très attendu, a montré jeudi que les taux annuels d'inflation globale et "de base" ont continué à diminuer, mais que les taux annualisés sur six mois sont remontés à 2,5 %, alors qu'ils se situaient juste en dessous des 2 % fixés par la Réserve fédérale à la fin de l'année dernière.

L'augmentation mensuelle des prix était toutefois conforme aux prévisions, alimentée par quelques bizarreries liées au mois de janvier et aux conditions météorologiques. Les responsables de la Fed ont semblé plus enclins à souligner leur conviction que les baisses de taux d'intérêt se poursuivront plus tard dans l'année, plutôt que leur patience à les mettre en œuvre.

Jeudi, les hauts responsables de la Fed se sont tous montrés déterminés à surmonter les obstacles à la désinflation et ont réaffirmé leur confiance dans la possibilité d'assouplir la politique monétaire en 2024.

"Je m'attends à ce que nous réduisions les taux d'intérêt dans le courant de l'année", a déclaré le directeur de la Fed de New York, John Williams, au cours de la nuit. Il est logique, compte tenu de la baisse de l'inflation et du meilleur équilibre de l'économie, que nous ramenions les taux d'intérêt à des niveaux plus normaux.

Les marchés à terme ayant déjà réduit de moitié, depuis le début de l'année, les prévisions de baisse des taux pour l'ensemble de l'année, à quelque 80 points de base, et repoussé la date d'une première baisse à juin ou juillet, les derniers rebondissements ont été accueillis avec un certain soulagement.

Les rendements des bons du Trésor se sont calmés et sont bien loin des sommets atteints en février. Le dollar semble également serein.

Le bond du yen enregistré jeudi s'est rapidement inversé au cours de la nuit, les spéculations sur l'imminence d'un resserrement de la politique de la Banque du Japon s'étant à nouveau dissipées.

Le patron de la BOJ, Kazuo Ueda, est revenu sur les commentaires plus optimistes de l'un de ses adjoints cette semaine et a déclaré qu'il était trop tôt pour conclure que l'inflation atteignait durablement l'objectif d'inflation de 2 %. "Je ne pense pas que nous y soyons encore parvenus", a-t-il déclaré.

Les chiffres de l'inflation "de base" de la zone euro pour le mois de février ont été un peu plus étincelants que ce que beaucoup espéraient. Bien que les taux d'inflation globaux aient à nouveau baissé, à l'instar des chiffres américains, les augmentations de prix sous-jacentes, qui excluent les denrées alimentaires et les carburants volatils, n'ont baissé que de 3,3 % à 3,1 %, manquant ainsi la prévision de 2,9 %.

Il y a eu peu de réactions sur les marchés de la dette publique de l'euro ou de la zone euro, où l'écart entre les rendements italiens à 10 ans et les indices de référence allemands est brièvement tombé à son plus bas niveau depuis deux ans.

La timide reprise du marché boursier chinois s'est également poursuivie vendredi. Même si l'activité manufacturière chinoise s'est contractée en février pour le cinquième mois consécutif, les investisseurs attendent le Congrès national du peuple de la semaine prochaine pour voir s'il y a des signes d'un programme de dépenses pour aider l'immobilier et l'industrie manufacturière ou des aides aux ménages pour stimuler la consommation.

Les positions courtes sur les actions chinoises ont diminué d'un tiers le mois dernier pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans, reflétant les mesures prises par les régulateurs pour freiner la spéculation. Le mois dernier, l'organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières a suspendu l'emprunt d'actions par les courtiers pour les prêter aux vendeurs à découvert, et les investisseurs se sont vu interdire de vendre à découvert des actions achetées le même jour.

Cependant, les États-Unis ont déclaré qu'ils ouvraient une enquête pour déterminer si les importations de véhicules chinois posaient des risques pour la sécurité nationale et qu'ils pourraient imposer des restrictions en raison des inquiétudes concernant la technologie des voitures "connectées", a déclaré la Maison Blanche jeudi.

En ce qui concerne les entreprises, la chute de 18 % du cours de l'action de la société Snowflake jeudi a été compensée par de meilleures nouvelles concernant les bénéfices de Dell et de NetApp au cours de la nuit - et les cours des deux actions ont bondi d'environ 20 % avant l'ouverture de la bourse vendredi.

Ailleurs, la Banque nationale suisse a annoncé que son président Thomas Jordan quitterait ses fonctions à la fin du mois de septembre, avec trois ans d'avance, après plus d'une décennie à la tête de l'institution, marquée par des crises telles que l'effondrement de Credit Suisse et un franc surchargé.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Les gouverneurs de la Réserve fédérale Christopher Waller et Adriana Kugler, la présidente de la Fed de Dallas Lorie Logan, le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin, le chef de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, le chef de la Fed de San Francisco Mary Daly et le chef de la Fed de Kansas City Jeffrey Schmid s'expriment ; l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre Huw Pill s'exprime * Le président américain Joe Biden rencontre le Premier ministre italien Giorgia Meloni à Washington. Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre le président italien Sergio Mattarella à Rome. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor, en visite au Chili * Résultats des entreprises américaines : EchoStar, RadNet, etc.