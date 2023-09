Les indices boursiers mondiaux ont chuté tandis que le rendement de référence du Trésor américain a augmenté et que le dollar américain a atteint son plus haut niveau en six mois mercredi, après que des données plus fortes que prévu sur le secteur des services aux États-Unis aient suggéré que les pressions inflationnistes persistent.

Les actions d'Apple ont chuté de 3,6 % après que le Wall Street Journal a rapporté, en citant des personnes familières avec le sujet, que la Chine avait interdit aux fonctionnaires des agences du gouvernement central d'utiliser des iPhones et d'autres appareils de marque étrangère dans le cadre de leur travail.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice PMI non manufacturier avait augmenté en août, les nouvelles commandes s'étant raffermies et les entreprises ayant payé des prix plus élevés pour les intrants.

Certains investisseurs ont déclaré que ces données pourraient renforcer les signes indiquant que les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps. On s'attend toujours à ce que la Réserve fédérale américaine fasse une pause dans ses augmentations de taux lors de sa réunion à la fin du mois.

Mercredi également, la présidente de la Fed Bank of Boston, Susan Collins, a déclaré que, bien qu'il y ait des signes de progrès dans le ralentissement de l'inflation, le moment est venu pour la banque centrale de procéder avec prudence lorsqu'il s'agira de prendre les prochaines mesures de politique monétaire.

Le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 1 %, menant les baisses à Wall Street. Parmi les principaux secteurs de l'indice S&P 500, c'est le secteur technologique qui a le plus reculé.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 198,78 points, soit 0,57 %, à 34 443,19, le S&P 500 a perdu 31,35 points, soit 0,70 %, à 4 465,48 et le Nasdaq Composite a perdu 148,48 points, soit 1,06 %, à 13 872,47.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en baisse de 0,6 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a également perdu 0,6 %.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 4,298 %. Le rendement a augmenté d'environ 21 points de base au cours des trois dernières sessions, sa plus forte hausse sur trois jours depuis un mois.

Dans d'autres données, l'activité manufacturière en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans la zone euro a diminué, tandis que leurs secteurs de services sont tombés en territoire de contraction.

Par ailleurs, le dernier "Livre beige" de la banque centrale américaine, qui résume les enquêtes et les entretiens publiés mercredi, a montré que la croissance économique était "modeste" au cours des dernières semaines, tandis que la croissance de l'emploi était "modérée" et que l'inflation ralentissait dans la plupart des régions du pays.

"Les deux grands défis auxquels la Fed est confrontée actuellement sont les risques que l'inflation s'installe et les risques que les consommateurs faiblissent lorsque l'excès d'épargne se tarit", a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, dans une note.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois, à 105,03, et s'est maintenu à 104,85, en hausse de 0,1 %, l'euro progressant de 0,03 % à 1,0723 dollar.

Les prix du pétrole ont inversé les baisses initiales pour terminer en hausse, les traders anticipant de nouvelles réductions des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont établis en hausse de 56 cents à 90,60 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en hausse de 85 cents à 87,54 dollars.