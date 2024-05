Les actions américaines ont baissé jeudi, même si les prévisions de revenus élevés de Nvidia ont entraîné une hausse de ses actions, mais cela a été éclipsé par des données économiques montrant que l'inflation restait une préoccupation.

Les actions de Nvidia ont bondi de plus de 10 % pour dépasser la barre des 1 000 dollars par action et ont permis au Nasdaq et au S&P 500 d'atteindre des records intrajournaliers dans les premières heures de cotation après que la société de puces d'intelligence artificielle a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations et une division des actions.

Mais les actions ont perdu du terrain après que les données économiques ont montré que les pressions sur les prix aux États-Unis ont augmenté en mai, même si l'activité commerciale s'est accélérée, et que la baisse des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage a indiqué que le marché du travail reste solide.

"Cela peut s'expliquer par le fait que les gens sont maintenant positionnés pour des données de croissance décevantes, des données d'inflation plus lentes, des réductions de taux, et ce matin... cela a pris les gens au dépourvu", a déclaré Brian Nick, Senior Investment Strategist à l'Institut Macro à New York.

"Tout ce qui ressemble à une bonne nouvelle est encore accueilli comme une mauvaise nouvelle, ce qui montre que nous sommes toujours dans cette sorte de période de rallye de soulagement de la Fed où le marché est généralement heureux que les taux d'intérêt aient cessé d'augmenter, mais la pire chose serait que les taux d'intérêt continuent à augmenter à ce stade."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 556,66 points, soit 1,40 %, à 39 114,38, le S&P 500 a perdu 31,87 points, soit 0,60 %, à 5 275,14 et le Nasdaq Composite a perdu 38,11 points, soit 0,23 %, à 16 763,44.

Ces gains ont permis à l'indice S&P 500 des valeurs technologiques d'être le seul à progresser parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P ce jeudi. Cependant, malgré les gains de Nvidia, les semi-conducteurs ont globalement baissé, l'indice PHLX des semi-conducteurs reculant de 0,21 %.

L'augmentation des actions à des niveaux record ce mois-ci a été alimentée en partie par l'optimisme de l'IA, une solide saison de bénéfices et des espoirs renouvelés de réduction des taux par la Fed cette année. Les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 11 % cette année, après avoir bondi d'environ 240 % en 2023.

Les marchés évaluent maintenant à 52,2 % la probabilité d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base en septembre, contre près de 67 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de CME.

Le Dow Jones a été tiré vers le bas en partie par une chute de plus de 7% de Boeing après que l'avionneur américain ait prévu un flux de trésorerie négatif en 2024 en raison de la faiblesse des livraisons.

DuPont a annoncé son intention de se scinder en trois sociétés cotées en bourse. Les actions du conglomérat américain ont légèrement augmenté de 0,34 %, s'éloignant fortement des sommets atteints précédemment.

Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, a chuté de 8,21 % après que le ministère américain de la justice et un groupe de 30 États et le district de Columbia ont intenté jeudi une action en justice pour démanteler le promoteur de concerts.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 5,05 contre 1 sur le NYSE et de 3,59 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 33 nouveaux sommets sur 52 semaines et sept nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 132 nouveaux sommets et 141 nouveaux creux.