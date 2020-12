Bitcoin : les Etats-Unis aspirent le marché mondial

Mais ce sont essentiellement des investisseurs nord-américains qui sont à l'origine de l'explosion haussière 2020. Les entrées nettes hebdomadaires de Bitcoin sur les plateformes desservant principalement les utilisateurs nord-américains ont été démultipliées jusqu'à dépasser 216 000 bitcoins, d'une valeur de 3,4 Mds$ à la mi-novembre, selon les données compilées par Reuters. La balance est négative dans l'est de l'Asie, avec des sorties représentant 240 000 Bitcoins, valorisés 3,8 Mds$, selon les données du chercheur américain sur les blokchains Chainalysis.

Ce changement trouve son origine dans l'appétit croissant des grands investisseurs américains pour le Bitcoin. "L'afflux soudain d'intérêts institutionnels en provenance d'Amérique du Nord est à l'origine d'un changement dans le commerce du Bitcoin, qui a rééquilibré la répartition des actifs entre les différentes bourses", estime une spécialiste du secteur.

Bitcoin vs Or vs S&P500

L'est de l'Asie, l'Amérique du nord et l'Europe occidentale sont les plus grands marchés pour le Bitcoin, dont environ la moitié des échanges mondiaux pour les deux premiers, selon Chainalysis. Les experts de l'industrie avertissent qu'il est encore trop tôt pour évoquer un changement fondamental du marché, en particulier parce que cette année est très particulière à cause des turbulences financières induites par la pandémie. Les flux croissants vers l'Amérique du Nord cette année ne sont pas nécessairement "une indication que le centre de gravité s'incline vers le États-Unis", a déclaré James Quinn, de Q9 Capital, une société de Hong Kong spécialisée dans les cryptomonnaies pour les grosses fortunes. D'autres soulignent également que le commerce des cryptomonnaies est très opaque par rapport aux actifs traditionnels et inégalement réglementé, rendant rares les données complètes sur le secteur.

L'engouement pour le Bitcoin aux Etats-Unis a été renforcé par le fait que les autorités ont clarifié la façon dont il est supervisé. En juillet, par exemple, un des principaux régulateurs bancaires a déclaré que les banques nationales pourraient fournir des services de garde pour cryptomonnaies. Le ministère de la justice a également présenté un cadre d'application pour les cryptomonnaies en octobre. Selon les experts, un autre facteur expliquant la tendance de 2020 est un déclin des armées d'investisseurs particuliers en Asie, qui avaient alimenté le boom de 2017 du Bitcoin. En Corée du Sud, une réglementation stricte a découragé ces investisseurs. La demande a aussi baissé en Chine, où l'on craint un durcissement de la régulation.