Boîte à outils : Comment le plan fiscal de Biden pourrait se répercuter sur les secteurs et les industries

Le plan fiscal "Made in America", qui rapporterait 2 500 milliards de dollars sur 15 ans, selon le département du Trésor, comprendrait des prélèvements plus élevés sur les bénéfices des entreprises à l'étranger, un nouvel impôt minimum sur les bénéfices que les entreprises déclarent aux investisseurs et le financement d'un plus grand nombre de fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi par l'Internal Revenue Service.

M. Biden cherche également à faire passer le taux d'imposition des sociétés à 28 %, alors qu'il était de 21 % lors de la réduction d'impôt de 2017 du président Donald Trump. Toutefois, M. Biden a indiqué qu'il était ouvert à un compromis.

Voici les grands secteurs de l'indice boursier S&P 500 ainsi que des industries plus spécifiques qui devraient être les plus touchés par le plan, selon les estimations des stratèges en actions d'UBS

Selon les stratèges d'UBS, le plan fiscal pourrait peser de 7,4 % sur les bénéfices globaux du S&P 500 si le taux passe à 28 %. Les stratèges notent que le plan complet pourrait être difficile à adopter dans un Congrès divisé, donc en supposant un taux plus bas de 25 % et d'autres ajustements, ils estiment que les bénéfices seraient affectés de 3,6 %.

Au niveau de 28 %, UBS calcule l'impact suivant

Secteurs les plus touchés

* Technologie : 8,8%

* Services de communication : 8.6%

* Consommation discrétionnaire : 8,2%

* Santé : 7,7

* Services financiers : 7.4%

Secteurs les plus touchés

* Biens de consommation durables et habillement : 10,4

* Médias et divertissement : 10.1%

* Technologie, matériel et équipement : 9,8%

* Semi-conducteurs et équipements : 9,8%

* Services aux consommateurs : 8.8%