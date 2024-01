New York (awp/afp) - Plusieurs résultats d'entreprises, dont ceux du géant du luxe LVMH, ont ravi les Bourses européennes vendredi, tandis que Wall Street est restée plus mesurée après un pointage de l'inflation américaine sans surprise.

Paris a terminé en hausse de 2,28%, sa meilleure séance depuis un an, porté par sa valeur phare LVMH. Londres a gagné 1,40% et Francfort 0,32%, ce qui permet à chacun des trois indices de finir la semaine en progression de plus de 2%. A Zurich, le SMI a gagné 1,62%.

A Wall Street, le Dow Jones a avancé de 0,16%, le S&P 500 a stagné (-0,07%) et le Nasdaq a cédé 0,36%.

Les résultats financiers ont permis à plusieurs entreprises de vivre des hausses spectaculaires de leurs actions, dans le luxe, la santé ou encore les spiritueux, et l'enthousiasme des investisseurs s'étendait aux groupes des mêmes secteurs.

Côté macroéconomie, les investisseurs sont toujours tournés vers l'inflation, entre la réunion de la Banque centrale européenne jeudi dernier et celle de la Banque centrale américaine (Fed) en début de semaine prochaine.

L'inflation aux Etats-Unis est restée stable en décembre sur un an, à 2,6%, selon l'indice PCE, jauge privilégiée par la Fed, publié vendredi par le département du Commerce.

"La dynamique de consommation demeure forte tandis que la désinflation se poursuit. C'est le scénario idéal pour l'économie américaine", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO IS.

Les marchés espèrent des réunions des banques centrales des clarifications sur le calendrier et l'ampleur des baisses de taux d'intérêt directeurs en 2024.

Jeudi, lors de la réunion de la BCE, les investisseurs avaient aussi noté une inflexion de la présidente Christine Lagarde vers plus de souplesse, même si elle a jugé que discuter d'une baisse de taux était prématuré.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats augmentaient légèrement en Europe comme aux Etats-Unis.

Luxe et spiritueux enivrent le marché ___

Le numéro un mondial du luxe LVMH a bondi de 12,81% à Paris après avoir publié de nouveaux résultats record en 2023 et un meilleur dynamisme que prévu aux Etats-Unis.

L'italien Salvatore Ferragamo, qui publiait aussi ses résultats, décollait de 7,61%.

Tout le secteur du luxe européen en profitait: Kering avançait de 6,79%, Hermès de 5,24% à Paris, Moncler a grimpé de 9,64% à Milan, Burberry de 4,93% à Londres, Richemont montait de 6,20% et Groupe Swatch de 3,17% à Zurich.

Dans les spiritueux, Remy Cointreau a bondi de 15,16% après ses résultats, Pernod Ricard a gagné 7,85%, Campari 5,46%, Diageo 5,13%.

Dans la santé, les résultats du suisse Lonza (+14,97%) et de l'allemand Sartorius (+9,90%) ont entraîné leur secteur tout entier, et le certificateur suisse SGS s'est envolé de 9,06% après sa publication financière.

Intel dévisse ___

Après la chute de Tesla jeudi, cela a été au tour du géant des microprocesseurs Intel de s'écrouler (-11,91%) après avoir signalé des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre en cours.

Cet avertissement a fait aussi chuter les titres du secteur comme AMD (-1,71%), Nvidia (-0,95%), Broadcom (-2,04%) et Qualcomm (-2,43%).

En Europe, STMicroelectronics a aussi perdu 2,61%.

Colgate tout sourire ___

Le fabricant de dentifrices et produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a gardé le sourire (+1,97%) après des performances financières supérieures aux attentes du marché au quatrième trimestre, anticipant le maintien de cette "dynamique de croissance" en 2024 et au-delà.

Le dollar en repli ___

Le dollar reculait légèrement face aux principales devises, après la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 21H25 GMT, l'euro avançait de 0,07% face au dollar, à 1,0854 dollar pour un euro.

Les cours du pétrole se sont tendus en fin de séance après l'attaque d'un tanker britannique revendiquée par les rebelles yéménites Houthis.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'est élevé de 1,35%, à 83,55 dollars, au plus haut depuis début décembre en clôture.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a lui pris 0,84%, à 78,01 dollars, une première en clôture depuis deux mois et demi.

Le bitcoin avançait de 5.00% à 41.901 dollars.

afp/ro