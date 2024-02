New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont été stimulées, mardi, par un bon indicateur allemand, tandis que Wall Street a réussi un petit rebond, malgré le repli des capitalisations technologiques géantes.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a atteint de nouveaux records en séance (17.049,52 points) et en clôture (17.033,24 points), gagnant 0,76% sur la journée, porté par un rebond surprise des commandes industrielles en Allemagne en décembre.

Paris a progressé de 0,65%, Londres de 0,90% et Milan de 0,53%. A Zurich, le SMI a perdu 0,26%, à contre-courant.

"La croissance est résiliente et l'inflation continue de refluer, c'est positif pour les Bourses", résume Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

A New York, le Dow Jones est monté de 0,37%, l'indice Nasdaq a grappillé 0,07% et l'indice élargi S&P 500 a grignoté 0,23%.

"C'est une séance un peu trompeuse, aujourd'hui", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Si vous regardez les indices phares, il semble que le marché n'ait pas fait grand-chose."

Mais en s'y penchant de plus près, le Russell 2000, qui réunit des entreprises de taille plus modeste que les stars de la cote, ou le S&P 500 à pondérations égales (toutes les valeurs ont le même poids dans l'indice) ont avancé plus nettement, de 0,78% et 0,57% respectivement.

"C'est le contraire de lundi, où les grosses capitalisations étaient montées et les petites s'étaient repliées", a relevé Patrick O'Hare.

La météorite Nvidia, fabricant de semi-conducteurs qui avait pris 40% depuis le début de l'année, a ainsi lâché du lest (-1,60%), suivie par ses concurrents AMD (-3,64%) et Broadcom (-1,65%), tous victimes de prises de bénéfices.

L'annonce de mesures de soutien de Pékin aux marchés chinois a de plus donné un coup de pouce aux marchés mondiaux. Le fonds gouvernemental chinois Central Huijin Investment, en charge des prises de participation, a annoncé mardi injecter de nouveaux fonds sur les places financières.

En outre, les analystes de la Deutsche Bank rapportent que "l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers prépare un rapport sur le marché boursier pour le président Xi".

Des résultats positifs ___

Le géant des hydrocarbures britannique BP s'est envolé de 5,46% à Londres après avoir renoué avec les bénéfices l'an dernier.

A Milan, la première banque italienne, Intesa Sanpaolo, a progressé de 1,27% après avoir publié un bénéfice net en hausse de 76,4%.

Spotify a bondi (+3,88%), après avoir dépassé ses propres projections et gagné 10 millions d'abonnés payants au cours du dernier trimestre de 2023.

Le spécialiste de l'analyse de données Palantir s'est envolé (+30,80%) après la publication de résultats meilleurs qu'attendu. Le directeur général Alex Karp a fait état d'une "demande pour les plateformes d'intelligence artificielle qui explose dans toutes les industries et secteurs".

Boeing a gagné 0,94%, malgré un appel, mardi, du patron de l'autorité de régulation de l'aviation civile (FAA) à renforcer la supervision de l'avionneur, ainsi qu'un rapport préliminaire de l'Agence de sécurité des transports (NTSB), qui met en cause la responsabilité du groupe dans l'incident du vol Alaska Airlines du 5 janvier.

Le pétrole en hausse ___

Les cours du pétrole ont terminé en petite hausse mardi après une séance en dents de scie qui a notamment suivi l'évolution géopolitique au Moyen-Orient.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, a gagné 0,76% à 78,59 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, a avancé de 0,72% à 73,31 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro prenait 0,11% face au dollar à 1,0755 dollar pour un euro.

Le bitcoin, cryptomonnaie star, avançait de 1,97% à 43.183 dollars.

afp/rp