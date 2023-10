Acheter dans l'un des plus grands éclatements de bulle de l'histoire est courageux et peut-être même intelligent - mais, comme tous les chocs du marché, il est difficile de choisir le bon moment pour passer à l'action.

Trois années de chute des prix des obligations mondiales et la flambée des rendements qui en a résulté montrent peu de signes d'apaisement - et tout cela se produit sur des dettes souveraines parmi les plus "sûres" de la planète.

Les raisons sont toutes bien documentées : inflation élevée, marchés du travail tendus, hausse des taux d'intérêt directeurs, liquidation des réserves d'obligations des banques centrales et déficits et dettes publics historiquement élevés et croissants. Le marché obligataire haussier de 40 ans - une bulle qui gonfle lentement comme n'importe quelle autre bulle pour certains - s'est effondré.

L'ampleur de la chute de nombreux fonds d'obligations du Trésor américain à long terme au cours des trois dernières années est impressionnante - une perte de prix de plus de 50 %, et ce depuis les sommets pandémiques de 2020. Ce chiffre est désormais comparable aux gigantesques baisses des actions du S&P500 lors de l'effondrement des dot.com et du krach bancaire d'il y a 15 ans.

Les rendements de référence du Trésor américain, toutes échéances confondues, grimpent à 5 % et plus pour la première fois depuis plus de 16 ans et montrent peu de signes d'essoufflement jusqu'à présent.

Pourtant, les enquêtes montrent que les investisseurs continuent d'acheter des obligations, comme ils l'ont fait pendant la majeure partie de l'effondrement persistant des six derniers mois, au cours desquels les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 175 points de base depuis le mois de mars.

L'influente enquête mensuelle de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds montre que les investisseurs mondiaux ont encore augmenté leurs allocations nettes d'obligations ce mois-ci de 2 points de pourcentage - c'est le sixième mois consécutif qu'ils conservent une position nette surpondérée, qui se situe maintenant à deux écarts types au-dessus des moyennes à long terme.

S'agit-il simplement d'un bon investissement après un mauvais - et de la persistance de ce qui ressemble désormais à un horrible indicateur contrarien ?

En revanche, il convient de garder à l'esprit que les fonds mondiaux ont déclaré une sous-pondération nette des obligations pendant plus de 10 ans avant décembre dernier.

Fait peut-être significatif, la dernière fois que les fonds ont maintenu une telle surpondération des obligations pendant si longtemps, c'était pendant le krach bancaire et la récession de 2008-2009 - lorsque les rendements étaient proches des niveaux actuels et que la Réserve fédérale a lancé une politique d'assouplissement quantitatif qui a rempli son bilan d'obligations du Trésor.

Il se peut donc que les fonds soient simplement en train d'observer un sommet naturel - le dégonflement final d'une bulle qui a duré 15 ans et la perspective que le resserrement brutal des banques centrales finira par entraîner un ralentissement économique, voire une récession, car le stress de l'endettement des entreprises et des ménages succédera certainement au resserrement du crédit.

2008... OU 2000 ?

Bien entendu, les bulles et les explosions obligataires - du moins pour les titres souverains les mieux notés - ne sont pas identiques à celles des actions, même si les performances à court terme des fonds obligataires semblent s'en inspirer.

Après tout, vous récupérez généralement votre argent au pair si vous conservez une obligation jusqu'à l'échéance et que vous touchez en plus un coupon annuel de 5 %, qui bat l'inflation, quel que soit le prix du marché secondaire.

Élargir l'univers des obligations au-delà des obligations souveraines peut être une autre paire de manches, avec tous les aspects plus risqués des défaillances d'entreprises.

Mais le cache le plus large possible de l'univers obligataire montre un tableau de performance similaire.

L'indice Bloomberg Multiverse des emprunts d'État, supranationaux et d'entreprises montre que les rendements totaux sur 12 mois glissants - combinant prix et revenus - sont de nouveau positifs, après avoir passé plus de deux bonnes années dans le rouge.

Le rendement implicite de l'indice a plus que doublé en l'espace de 18 mois pour atteindre 4,65 %, son niveau le plus élevé depuis octobre 2008.

Pour les investisseurs à revenu pur, ou les fonds de pension ou d'assurance à couverture du passif, c'est à boire et à manger après des années de rendements inférieurs à 2 % - ou proches de zéro, voire inférieurs, pour certaines dettes souveraines.

Mais pour les fonds obligataires qui espèrent une remontée des cours à plus court terme, la situation est plus délicate.

Le rendement de l'obligation Multiverse, âgée de 25 ans, a en effet culminé en juin 2000 à plus de 6 % - une zone d'atterrissage très différente.

Selon votre point de vue sur les taux directeurs "plus élevés pour plus longtemps", le passage structurel à des économies à forte pression, le dénouement des obligations des banques centrales ou même la géopolitique et les avoirs des banques centrales étrangères, le moment du retournement peut s'avérer difficile à déterminer.

Et même si vous arrivez à faire les bons calculs, il y a maintenant l'inconnue relative de ce qui se passe avec les piles de dettes souveraines sans précédent, la nouvelle offre d'obligations et les tentatives probablement tortueuses de contenir les déficits gouvernementaux gonflés après la pandémie.

C'est pourquoi la nébuleuse "prime de terme" a récemment fait l'objet d'une attention particulière. Il s'agit d'une nouvelle prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des obligations à long terme jusqu'à l'échéance plutôt que des obligations à court terme sur le même horizon temporel.

Alors que les experts divergent sur la mesure et les causes directes de la prime de terme, le modèle favori de la Fed de New York la considère à nouveau positive à hauteur d'environ 30 points de base, après avoir passé la majeure partie des huit dernières années en territoire négatif.

D'autres estiment qu'elle est bien plus élevée.

Olivier Davanne, du cabinet de conseil Risk Premium Invest, basé à Paris, indique que son modèle de "prime de risque d'achat et de conservation" suggère qu'environ 90 points de base de la hausse de 106 points de base des rendements des bons du Trésor à 10 ans depuis le milieu de l'année sont dus à ce facteur, et que seuls 16 points de base sont liés à une évaluation plus agressive des taux d'intérêt à long terme.

D'après ses calculs, cette prime sur les obligations à 10 ans n'a jamais été aussi élevée depuis les années 1990 (plus de 100 points de base), en raison notamment de la dynamique imprévisible de l'offre de dette, de la géopolitique, de l'incertitude quant à l'évolution de l'inflation et d'une crainte résiduelle liée à de nombreuses années de corrélation entre les actions et les obligations.

Avec une variable aussi éphémère à l'œuvre, il peut s'avérer extrêmement difficile de déceler un retournement durable sur le marché obligataire malmené.

"Dans le contexte de "higher for longer", il est donc difficile d'avoir une opinion ferme sur le comportement de ce marché clé dans les mois à venir", a déclaré M. Davanne, ajoutant qu'il "ne peut certainement pas exclure une nouvelle hausse significative des taux à long terme".

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.

(Mike Dolan, X:@ReutersMikeD)