L'année chinoise du dragon est à nos portes, mais la deuxième économie mondiale est loin d'être florissante à l'heure actuelle, tandis que les discours sévères des banquiers centraux ont rendu les investisseurs moins confiants quant à l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt.

L'optimisme reste de mise sur les marchés, mais un certain degré de prudence signifie que les obligations pourraient se préparer à un bon mois, même si la saison des bénéfices est exceptionnelle pour les actions.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés mondiaux, avec Rae Wee à Singapour, Lewis Krauskopf à New York et Dhara Ranasinghe, Karin Strohecker et Amanda Cooper à Londres.

1/TOPSY TURVY

Si les actions ont dépassé les obligations en janvier, l'inverse pourrait être vrai en février.

Les espoirs déçus d'une baisse précoce des taux américains et la nouvelle chute des actions des banques régionales américaines - qui ravive les souvenirs de la crise bancaire de mars - ont soudainement jeté un froid sur les actions. Certes, les marchés boursiers mondiaux ont terminé le mois dernier en hausse, mais notez que le S&P 500 a clôturé mercredi - et après la réunion de la Fed - sur sa plus forte perte journalière depuis le 21 septembre.

Les marchés des obligations d'État, dont les rendements ont terminé le mois de janvier en hausse, ont été stimulés par la recherche de sécurité et par les signes croissants d'affaiblissement des grandes économies, comme l'indice ADP de l'emploi aux États-Unis, l'activité industrielle dans la zone euro et en Chine.

Cela devrait donner le ton pour la semaine à venir, avec les discussions des banques centrales au centre de l'attention. Le découplage entre les obligations et les actions, qui a commencé au début de l'année 2024, devrait se poursuivre.

2/LE DRAGON DE LA DÉSINFLATION

Les données sur l'inflation chinoise jeudi seront le prochain test de la santé de l'économie chinoise, qui est en proie à une demande toujours faible, à un secteur immobilier assiégé et à un sentiment fragile des investisseurs.

Les chiffres de l'inflation des prix à la production et à la consommation du mois de janvier devraient souligner les difficultés de la reprise dans le pays, même si la question la plus importante sera de savoir si les pressions déflationnistes se sont intensifiées.

Les marchés chinois ont déjà connu un début d'année brutal. L'indice des valeurs vedettes a terminé le mois de janvier en baisse de 6 %, marquant une série record de six mois de pertes.

Les récentes mesures de soutien prises par Pékin semblent avoir rassuré les investisseurs pour l'instant et l'attente de nouvelles mesures de relance a fait chuter le rendement de l'obligation d'État chinoise de référence à 10 ans à son niveau le plus bas depuis deux décennies.

À l'approche de l'année du dragon, certains espèrent que l'effervescence liée à la ruée annuelle vers les voyages pourrait donner un coup de fouet aux esprits animaux pour qu'ils reviennent en force - ou en rampant.

3/POINT DE MIRE SUR LES BÉNÉFICES

Une autre semaine importante de résultats d'entreprises américaines permettra de déterminer si le rallye qui a porté les actions à des niveaux record peut se poursuivre.

Alors que la plupart des grands noms de la technologie ont déjà publié leurs résultats pour cette période, les prochains jours verront un grand nombre de sociétés du S&P 500 présenter leurs résultats trimestriels, notamment Eli Lilly , Walt Disney, ConocoPhillips et PepsiCo .

Les entreprises du S&P 500 sont en passe d'augmenter leurs bénéfices au quatrième trimestre de 6,1 % par rapport à l'année précédente, selon les données du LSEG au 31 janvier. Jusqu'à présent, 80 % d'entre elles ont déclaré des bénéfices supérieurs aux attentes, contre 76 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres.

Les investisseurs seront attentifs à toute information fournie par les entreprises sur 2024, où les bénéfices devraient augmenter plus rapidement qu'en 2023.

4/LES MAISONS IDÉALES

Le Royaume-Uni est resté calme et a évité la récession. L'inflation est en baisse, les salaires se maintiennent et les taux d'emprunt commencent à baisser. Dans les jours à venir, des données sur la façon dont les consommateurs dépensent leur argent seront disponibles, avec les ventes de voitures neuves et les taux hypothécaires, mais aussi les prix de l'immobilier et l'activité.

S'il y a bien une chose que les Britanniques aiment, c'est leur maison. Certains des plus grands constructeurs publient leurs résultats, notamment Barratt , Redrow et Bellway.

Au trimestre dernier, les grands constructeurs ont lancé des avertissements assez terribles pour 2024. Pourtant, il pourrait y avoir une lueur d'espoir. Selon le fournisseur de prêts immobiliers Halifax, une mesure de l'accessibilité des logements a chuté à la fin de 2023 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2015 en termes réels. Les données de janvier de la Banque d'Angleterre montrent que les prêteurs britanniques ont approuvé le plus grand nombre de prêts hypothécaires depuis juin, tandis que les taux hypothécaires ont baissé pour la première fois depuis plus de trois ans.

5/GRANDS VOTES, PETITS CHANGEMENTS

Le cycle électoral de 2024 passe à la vitesse supérieure, certains des pays les plus peuplés du monde se rendant aux urnes.

Au Pakistan, les élections générales sont prévues pour jeudi, dans un contexte de flambée de violence. Le pays est confronté à une crise économique, avec une inflation de près de 30 %, une monnaie faible et un gouvernement qui devra assurer la reprise dans le cadre d'un plan de sauvetage du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars, qui prendra fin en avril. L'ex-premier ministre Nawaz Sharif est considéré comme le favori, son principal rival, l'ancien premier ministre Imran Khan, étant emprisonné et empêché de se présenter.

Les électeurs indonésiens, la troisième plus grande démocratie du monde, se rendront aux élections le 14 février, et Prabowo Subianto, le candidat le plus en vue, devrait remporter la victoire.

Pendant ce temps, le président du Salvador, Nayib Bukele, qui se qualifie lui-même de "dictateur le plus cool du monde", semble bien parti pour remporter une victoire écrasante dimanche, malgré l'interdiction constitutionnelle d'une réélection immédiate, les inquiétudes des électeurs concernant l'économie et les critiques concernant sa répression draconienne des droits civils et des droits de l'homme.