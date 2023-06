Les actions américaines ont défié les craintes d'une récession, d'une crise bancaire et de la montée en flèche des rendements des bons du Trésor pour augmenter de 20 % par rapport à leurs niveaux les plus bas d'octobre, ce qui est l'une des définitions d'un marché haussier.

L'indice de référence S&P 500 a clôturé au plus bas à 3 577,03 points le 12 octobre 2022, en baisse de 25 % par rapport à son plus haut historique, après que la Réserve fédérale a déclenché une série de hausses brutales des taux d'intérêt pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies.

Jeudi, il a clôturé en hausse de 0,6 % à 4 293,93, dans un contexte d'optimisme croissant quant aux perspectives économiques et à un cycle de hausse des taux d'intérêt qui semble toucher à sa fin. Voici quelques caractéristiques de la hausse de l'indice et un aperçu de l'évolution future des actions.

Alors que les marchés progressent rarement en ligne droite, le parcours du S&P 500 depuis son point bas a duré 164 jours, soit la plus longue remontée de 20 % depuis le point bas d'un marché baissier en cinquante ans. Parmi les facteurs qui ont freiné les actions, on peut citer la hausse des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des décennies, ce qui a atténué l'attrait des actions en proposant aux investisseurs la possibilité de percevoir des revenus intéressants grâce aux obligations garanties par l'État.

Une crise qui a vu les plus grandes faillites bancaires depuis la Grande Récession a également ébranlé la confiance des investisseurs, tout comme les inquiétudes concernant une lutte potentiellement catastrophique sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

L'étroitesse de l'assise de l'indice S&P 500 a inquiété certains investisseurs, puisque sept valeurs seulement - Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Meta , Nvidia et Tesla - sont à l'origine de la quasi-totalité des gains enregistrés par l'indice cette année. De nombreux investisseurs considèrent ces titres comme des valeurs sûres en temps utile. Leurs gains ont également été alimentés par l'enthousiasme suscité par les progrès de l'intelligence artificielle.

Plus récemment, cependant, les gains du marché ont montré des signes timides d'élargissement à d'autres actions.

Dans le même temps, la volatilité s'est atténuée, non seulement pour les actions, mais aussi pour les bons du Trésor et les devises.

Le calme qui règne sur les marchés s'explique notamment par le fait que les investisseurs estiment que la Fed ne devrait pas procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt, qui ont ébranlé les prix des actifs l'année dernière.

Les investisseurs ont également été encouragés par des éléments montrant que l'économie américaine continue de résister au resserrement monétaire de la banque centrale, tandis que l'inflation ralentit lentement. L'indice de surprise économique américain Citigroup montre que les données économiques américaines ont globalement dépassé les attentes du marché, grâce à des chiffres plus élevés que prévu en matière d'emploi et de dépenses de consommation.

Par le passé, un gain de 20 % par rapport aux niveaux les plus bas du marché baissier a été le signe d'une nouvelle hausse des actions.

Dans quatre des six derniers marchés baissiers, l'indice S&P a progressé de 20 % ou plus au cours des six mois qui ont suivi.