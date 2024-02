Après avoir inscrit un nouveau record à 5048.39 points hier et clôturé en timide baisse de 0.09% à 5021 points hier, dans le sillage des valeurs technologiques, l'indice S&P500 cède 0.4% en préouverture en attendant l'inflation américaine à 14h30.



L'indice des prix à la consommation est anticipé en hausse de 2.9% sur un an (contre 3.4% le mois dernier). Il devrait ainsi progresser de 0.2% en janvier (contre 0.3% en décembre) et de 0.3% hors alimentation et énergie, comme le mois précédent.



Graphiquement, le S&P500 montre quelques signes d'essoufflement à court terme. La zone des 5000 points devra engendrer une réaction positive sous peine de l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 4954 points comme premier objectif, voire 4919 points par extension.