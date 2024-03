Le Dow Jones et le S&P 500 ont reculé lundi, la première séance après les gains hebdomadaires les plus importants pour les indices cette année, les investisseurs évaluant la trajectoire probable des taux d'intérêt de la Réserve fédérale avant les données clés sur l'inflation prévues plus tard au cours de cette semaine de vacances.

La semaine dernière, la Fed a maintenu sa prévision de trois réductions de taux d'intérêt cette année, et le S&P 500 et le Dow ont enregistré de fortes hausses, tandis que le Nasdaq a réalisé sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-janvier.

Lundi, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il prévoyait trois baisses de taux cette année, tandis que Lisa Cook, gouverneur de la Fed, a déclaré que la banque centrale devait agir avec prudence lorsqu'elle déciderait du moment où elle commencerait à réduire les taux d'intérêt.

"C'est un répit, le marché s'est très bien tenu, donc les gens attendent, ils sont nombreux à attendre ce recul", a déclaré Joe Saluzzi, associé, cofondateur et co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

"Ce que la Fed a fait, c'est donner le feu vert pour l'instant, c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Elle ne réduit rien pour l'instant, elle ne fait que retarder les choses et le marché s'en accommode... mais elle fait du bon travail pour l'instant en gardant les balles lorsqu'elle en a besoin."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 155,93 points, soit 0,40 %, à 39 319,97, le S&P 500 a perdu 6,73 points, soit 0,13 %, à 5 227,45 et le Nasdaq Composite a gagné 7,30 points, soit 0,05 %, à 16 436,71.

Les données économiques ont montré que les ventes de nouvelles maisons individuelles aux États-Unis ont chuté de manière inattendue en février après que les taux hypothécaires ont augmenté au cours du mois, mais la tendance sous-jacente est restée forte dans le contexte d'une pénurie chronique de maisons déjà possédées sur le marché.

Le Nasdaq a enregistré un léger gain grâce à un retournement de tendance dans le secteur des semi-conducteurs. Les actions des fabricants de puces ont d'abord été plus faibles après qu'un rapport publié au cours du week-end ait indiqué que la Chine avait introduit des directives sur la protection des consommateurs.

que la Chine avait adopté des lignes directrices

pour éliminer progressivement les microprocesseurs américains fournis par Intel et AMD des ordinateurs personnels et des serveurs du gouvernement.

L'indice Philadelphia Semiconductor Index a augmenté de 0,5 %, grâce à une hausse de 8,46 % de Micron Technology, qui a atteint un niveau record, tandis que Nvidia, poids lourd de l'industrie, a grimpé de 1,89 %.

Intel a baissé de 1,15 %, tandis qu'AMD, qui a effacé des baisses antérieures, a augmenté de 0,66 %.

Les attentes d'une réduction des taux de la Fed en juin augmentent à nouveau, les marchés évaluant maintenant à 71,9 % les chances d'une réduction d'au moins 25 points de base (pb), selon l'outil FedWatch du CME, contre environ 54,7 % il y a une semaine.

La lecture cruciale de février de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la jauge d'inflation préférée de la Fed, est attendue vendredi, alors que les marchés américains seront fermés pour les vacances du Vendredi saint.

Une hausse de l'indice PCE pourrait entamer l'optimisme du marché quant à une réduction rapide des taux d'intérêt.

Boeing a limité ses gains et était en hausse de 1,39 % après avoir annoncé un vaste remaniement de la direction et déclaré que le PDG Dave Calhoun quitterait son poste à la fin de l'année 2024.

Walt Disney a gagné 2,43 % après que Barclays a relevé le titre de "poids égal" à "surpondérer".

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,03 contre 1, tandis que sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport d'environ 1,08 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 2 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 107 nouveaux plus hauts et 96 nouveaux plus bas.