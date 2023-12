L'année prochaine, les investisseurs dans les actions chinoises rechercheront des entreprises d'envergure mondiale ou d'autres moyens de se protéger d'un ralentissement économique, après trois années consécutives de sous-performance de la Chine par rapport aux marchés mondiaux.

Les entreprises des secteurs défensifs tels que la santé, l'innovation médicale et les exportateurs de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et de la fabrication de pointe, ainsi que les multinationales telles que la société de commerce électronique PDD Holdings, figureront en tête de liste.

Pourtant, les analystes du côté des vendeurs se sont montrés optimistes à l'égard du marché chinois dans son ensemble pour l'année prochaine, Morgan Stanley et Goldman Sachs prévoyant que les actions chinoises surpasseront le S&P 500.

"Étant donné que la reprise économique est plus lente que prévu, nous avons réduit les expositions sensibles aux cycles macroéconomiques", a déclaré Wang Qing, président de Shanghai Chongyang Investment Management.

Chongyang achète plutôt des actions défensives à dividendes élevés, des sociétés médicales innovantes compétitives à l'échelle mondiale et des entreprises manufacturières de pointe soutenues par Pékin, a déclaré M. Wang, refusant d'énumérer les investissements par leur nom.

Cette décision fait suite à la chute de l'indice chinois CSI300 à son plus bas niveau depuis cinq ans et à une perte de 12 % en 2023, contre un gain de 15 % pour les actions mondiales, l'économie chinoise étant confrontée à une pénurie de biens immobiliers et à une lente reprise à la suite de la crise du COVID-19.

L'indice Hang Seng de Hong Kong s'est encore plus mal comporté, perdant plus de 18 % pour s'échanger sur un ratio cours/bénéfice à terme inférieur à 6, contre 21 pour le S&P 500.

Les performances des dix derniers mois ont réduit à néant l'optimisme qui régnait au début de l'année, avec quatre mois consécutifs de sorties de capitaux étrangers au cours du second semestre, pour un total net de 138 milliards de yuans (19 milliards de dollars) retirés des actions chinoises par le biais du système Stock Connect.

"Les investisseurs (ont) eu du mal à déterminer quel serait le prochain moteur de croissance pour la Chine", a déclaré Caroline Yu Maurer, responsable des stratégies pour la Chine et l'Asie spécialisée chez HSBC Asset Management.

Les analystes de Goldman visent un indice CSI300 de 4 200 d'ici la fin de l'année 2024, soit une hausse de 23 % par rapport à la clôture de lundi (3 419). Morgan Stanley prévoit que l'indice des valeurs sûres atteindra 3 850 à la fin de l'année prochaine et que le Hang Seng - qui a terminé lundi à 16 201 - atteindra 18 500, soit une hausse de 14 %.

En revanche, Goldman prévoit que le S&P 500 augmentera de moins de 2 % par rapport aux niveaux actuels pour atteindre 4 700 à la fin de l'année prochaine. Morgan Stanley le voit tomber à 4 500.

EXPORTATEURS ET MULTINATIONALES

C'est l'immobilier qui projette l'ombre la plus longue. Ce secteur, qui représentait autrefois un quart de l'économie chinoise, souffre d'une série de faillites de promoteurs et d'une crise de confiance que les gestionnaires de fonds veulent voir résolue avant d'engager des capitaux.

La semaine dernière, Moody's a mis en garde contre la dégradation de la cote de crédit de la Chine, en partie à cause du malaise de l'immobilier. Les actions de Country Garden, qui était autrefois le plus grand promoteur immobilier privé de Chine et qui lutte aujourd'hui pour assurer le service de sa dette, ont chuté de 73 % cette année.

L'indice Hang Seng des promoteurs immobiliers du continent a baissé de 44 %.

Le choc immobilier s'étant répercuté sur l'économie et ayant freiné la consommation, Morgan Stanley estime que le nombre de sociétés chinoises du MSCI qui n'ont pas répondu aux attentes des analystes en matière de bénéfices au troisième trimestre est le plus élevé depuis 2018.

Le fonds spéculatif new-yorkais Indus Capital Partners fait partie des investisseurs qui se détournent de l'exposition à la demande intérieure chinoise.

Nous voyons de la valeur dans "certains exportateurs et multinationales, et des entreprises d'État bon marché alignées sur le gouvernement et qui ne le préoccupent pas beaucoup", a déclaré John Pinkel, partenaire d'Indus, sans nommer de sociétés en particulier.

L'action de PDD, qui possède l'application de shopping Temu basée aux États-Unis, par exemple, a augmenté de 75 %. Le détaillant discount Miniso a également une présence mondiale et ses actions ont augmenté de 80 % cette année.

Le gestionnaire d'actifs mondial Invesco surpondère les actifs chinois dans ses portefeuilles asiatiques, et le stratège David Chao a souligné l'attrait de l'expansion mondiale, citant le succès des entreprises japonaises à l'étranger alors que la croissance a ralenti dans son pays.

Bien sûr, il y a des chasseurs de bonnes affaires.

Wenli Zheng, gestionnaire de portefeuille chez T. Rowe Price, explique que les constructeurs navals ont des carnets de commandes record et que le moment est idéal pour acheter des entreprises de qualité, mais perçues comme économiquement sensibles, qui se négocient à bas prix, telles que Kanzhun, un recruteur, ou l'opérateur de centres commerciaux China Resources Mixc Lifestyle.

Jefferies a déclaré qu'il était devenu "tactiquement positif" sur la Chine en raison de l'appréciation du yuan et des valorisations bon marché, et les données de LSEG montrent que les analystes du sellside pensent que les entreprises chinoises connaîtront en 2024 leur plus forte expansion de bénéfices en sept ans.

Pourtant, l'enquête réalisée en novembre par BofA Securities auprès de 265 gestionnaires de fonds asiatiques a révélé que la majorité d'entre eux attendaient une amélioration ou regardaient ailleurs, ce qui suggère qu'il n'y a pas d'urgence à augmenter leur exposition à la Chine.

(1 $ = 7,1872 yuans)