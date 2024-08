S&P 500 : En baisse de 3.8% dans les premiers échanges

Par Le 05 août 2024 à 14:00Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 5400 PTS Objectif de cours: 5100 PTS Les indices boursiers américains de référence ont chuté vendredi. L'indice à forte coloration technologique Nasdaq a perdu 2,43%, tiré vers le bas par le géant du commerce en ligne Amazon et par le fabricant de semi-conducteurs Intel. Le S&P 500 a cédé 1,84% et le Dow Jones a reculé de 1,51%. Sur la semaine, le Nasdaq a chuté de 3,4 %, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont perdu 2,1 % chacun. Sur le plan économique, l'économie américaine a créé 114 000 emplois le mois dernier, selon le département du travail, manquant ainsi les prévisions compilées par Bloomberg qui tablaient sur une augmentation de 175 000 emplois. Les chiffres du mois de juin ont été revus à la baisse (179 000 emplois) et ceux du mois de mai ont été revus à la baisse (216 000 emplois), soit une révision nette à la baisse de 29 000 emplois. Le taux de chômage est passé de 4,1 % à 4,3 % en juillet, selon le ministère. Les analystes s'attendaient à ce que le taux reste inchangé d'un mois sur l'autre. Du côté des valeurs, le geant Nvidia previent des défauts de conception pourraient entraîner un retard de trois mois ou plus dans le lancement des prochaines puces destinées du groupe à l'intelligence artificielle, a rapporté vendredi The Information. Le titre chute de 8,8% avant l'ouverture. Wall Street est attendue en forte baisse lundi à l'ouverture -3.8% d'apres les contrats Futures les investisseurs s'inquiétant des perspectives économiques des Etats-Unis Techniquement, le S&P500 devrait ouvrir en gap baissier. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, l'indice devrait poursuivre son mouvement de consolidation en direction des 5100 points. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.