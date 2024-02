Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont atteint de nouveaux records de clôture jeudi, aidés par les gains post-annuels des prix des actions de Nvidia (NVDA) et de Moderna (MRNA).



Nvidia a été la meilleure performance du S&P 500 et du Nasdaq, avec une hausse de 16 %. Mercredi dernier, le fabricant de puces a publié des résultats pour le quatrième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes du marché.



Du côté macroéconomique, les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont baissé, contre toute attente, de 12.000, à 201.000 la semaine dernière. Les reventes de maisons se sont bien comportées en janvier augmentant de 3,1% sur le mois mais elles sont en baisse de 1,7% sur un an.



Wall Street devrait également inscrire de nouveaux records à l'ouverture. Le contrat à terme sur l'indice Dow Jones gagne 0,13%. Celui sur le S&P 500 prend 0.15% et celui sur le Nasdaq 100 bondit de 0.15%.



En observant les données horaires, le S&P 500 poursuit sa tendance haussière. Il est important de surveiller cette évolution et de prendre en compte qu'une perte de dynamisme en dessous des 5100 points, associée à un ralentissement de l'élan actuel, en particulier avec la fin de la période de publication des résultats financiers, pourrait entraîner un recul vers le seuil des 4900 points.