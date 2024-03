Après avoir terminé en légère baisse de 0.19% à 5165 points hier, dans le sillage des valeurs technologiques et de la hausse des rendements obligataires, le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Les statistiques dévoilées à 13h30 étaient légèrement moins bonnes que prévu, les ventes au détail progressent de 0.6% (consensus 0.8% et -1.1% le mois dernier), les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 209K et les prix à la production progressent de 0.6% (0.3% précédemment).



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 5092/5200 points pour agir.