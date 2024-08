S&P 500 : En hausse de 0,5% dans les premiers échanges

Par Le 06 août 2024 à 15:04Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5100 / 5400 Wall Street a terminé en baisse hier, l'indice Dow Jones Industrial Average perdant 2,6 %, l'indice S&P 500 3,0% à 5186 points et l'indice Nasdaq Composite 3,4 %. L'outil Fedwatch du CME prévoit 78 % de chances que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux de 50 points de base lors de sa réunion de mi-septembre. Du côté des valeurs aujourd'hui, Palantir a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels pour la deuxième fois cette année, suggérant que le boom de l'IA générative stimule la demande pour ses services logiciels. L'action prend 8,8% en avant-Bourse. Aujourd'hui, on attend les chiffres de la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi. Wall Street est attendue en hausse, le S&P 500 a augmenté de 0,5%, le Nasdaq de 0,4% et le Dow Jones de 0,4% d'apres les contrats Futures. Techniquement, la dynamique reste dégradée. En l'absence de réaction positive sur le support des 5071 points et la fermeture de gap laissé ouvert la veille à 5307 points, les objectifs baissiers seraient fixés à 5011 points. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

