S&P 500 : En hausse de 0,7% dans les premiers échanges

Par Le 22 juillet 2024 à 13:13Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 / 5522 La Bourse de New York a terminé en berne vendredi, après une rotation des portefeuilles au détriment de la technologie, amplifiée par la panne informatique géante qui a semé le chaos au sein de multiples entreprises dans le monde. L'indice Dow Jones a cédé 0,93% à 40.287,53 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 0,81% à 17.726,94 points et le S&P 500, qui achève sa pire semaine depuis avril, a reculé de 0,71% à 5.505,00 points. Les marchés réagissent à l'annonce du retrait du président démocrate sortant Joe Biden de la course à l'élection présidentielle américaine. Sa vice-présidente Kamala Harris s'est immédiatement dite prête à le remplacer pour "battre Trump" Sur le front des statistiques, la journée sera marquée aux États-Unis par l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago à 14h30. L'indice S&P500 gagne 0.7% en préouverture d'apres les contrats Future. En données horaires, l'indice montre des signes de fébrilité. La zone des 5522 points devra engendrer une réaction positive sous peine de l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5447/5400 points. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

