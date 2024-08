S&P 500 : En hausse de 0,9% dans les premiers échanges

Par Le 08 août 2024 à 13:42Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5124 / 5300 La Bourse de New York a repris sa marche descendante mercredi après son répit de la veille, freinée par des résultats d'entreprises mal accueillis et une volatilité toujours élevée après la résurgence des craintes de récession aux Etats-Unis.

Le Nasdaq a perdu 1,1%, tandis que le S&P 500 a baissé de 0,8%. L'indice Dow Jones a perdu 0,6%. Du côté des actions, Super Micro Computer a chuté de 20%. La société a enregistré des bénéfices pour le quatrième trimestre fiscal qui ont manqué les estimations de Wall Street, tandis que son conseil d'administration a approuvé un fractionnement d'actions de 10 pour 1. Sur le marché obligataire, le rendement américain à 10 ans a augmenté à 3,95 %, tandis que le taux à deux ans a baissé à 3,97%. Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 3 août, à 233k contre 250k (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 240k inscriptions au chômage. Wall Street devrait en hausse de 0.9% d'apres les contrats Futures.. Sur le plan technique, l'indice a effacé ses gains de la session précédente et se rapproche du seuil des 5124 points, un niveau testé ce lundi. Ce support pourrait jouer un rôle clé en retenant la pression vendeuse. Si celui-ci cède, le prochain objectif pour les baissiers sera alors le palier des 4942 points. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

