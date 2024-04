Après avoir terminé en hausse de 0.32% à 5116 points hier, l'indice S&P500 recule de 0.1% en préouverture, la prudence restant de mise avant la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Un statu quo est largement anticipé mais les opérateurs prêteront une attention toute particulière à l'intervention du Président de la Réserve Fédérale alors que l'inflation américaine était récemment ressortie au-dessus des attentes.



Concernant les statistiques, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro à +2.4%. Hors alimentation et énergie, il progresse de 2.7% (consensus 2.6%), après 2.9% le mois dernier. Le PIB était quant à lui meilleur que prévu, avec une hausse de 0.3% pour le premier trimestre.

L'indice Case Shiller sera publié à 15h, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice du Conference Board à 16h.



D'un point de vue technique, le S&P500 demeure en phase de reprise technique. Le débordement de la zone de cours actuelle serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 5165 points dans un premier temps, voire 5225/5264 points par extension.

A contrario, un retour sous les 5058 points militerait pour une rechute rapide vers les récents plus bas.