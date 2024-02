Les investisseurs s'ajustent aux derniers résultats des entreprises et se préparent à la reprise des activités à Wall Street après un jour férié aux États-Unis. L'attention est particulièrement tournée vers Nvidia, favori des marchés, qui publiera ses résultats mercredi.

Concernant les entreprises, Capital One acquiert Discover Financial dans un deal de 35 milliards de dollars. Home Depot déçoit avec des ventes en baisse et des prévisions moroses, mais augmente son dividende. Globalfoundries reçoit une subvention gouvernementale de 1,5 milliard de dollars, et Boeing sécurise de nouvelles commandes pour son 787 Dreamliner, tandis que JetBlue accueille deux nouveaux administrateurs d'Icahn Partners après une prise de participation significative.

Wall Street se dirige vers une ouverture dans le rouge. Les contrats à terme sur le Dow Jones et le S&P 500 se repliaient de 0,4% chacun, tandis que celui sur le Nasdaq 100 abandonnait 0,6%.