Après avoir terminé en hausse de 0.87% à 5010 points hier, dans le sillage des valeurs technologiques, l'indice S&P500 gagne 0.2% en préouverture, en attendant les publications des géants de la Tech américaine cette semaine.

Aujourd'hui Tesla, Visa et Texas Instruments dévoileront leurs chiffres ce soir après la clôture.



Du côté des statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45, les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.

Il faudra attendre jeudi pour prendre connaissance du PIB américain et vendredi pour l'indice Core PCE.



Graphiquement, le S&P500 poursuit son mouvement de consolidation. On attendra désormais la sortie des 4953/5079 points pour agir.