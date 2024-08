S&P 500 : En nette hausse avant la Fed

Par Le 31 juillet 2024 à 13:49Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5391 / 5508 Après avoir terminé en repli de 0.5% à 5436 points hier, dans le sillage des valeurs technologiques, l'indice S&P500 gagne pour le moment 1% en préouverture, en attendant la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.



Du côté des statistiques, l'enquête ADP sera publiée à 14h15, l'indice PMI de Chicago à 15h45, les promesses de ventes de logements à 16h, les stocks pétroliers à 16h30. La décision de la Fed sera dévoilée à 20h avant la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. En données horaires, la consolidation se poursuit. Le sens de sottie des 5391/5508 points devrait être déterminant. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

