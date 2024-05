Après avoir terminé en hausse de 0.25% à 5321 points hier, en l'absence de publication macroéconomique majeure et dans l'attente des résultats de Nvidia et des minutes de la Fed à 20h, l'indice S&P500 cède pour le moment 0.15% en préouverture.



Du côté des statistiques, les ventes de logements existants seront publiées à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, comme évoqué dernièrement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5250 points.