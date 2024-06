Dans le sillage des valeurs technologiques, l'indice S&P500 a terminé en hausse de 0.25% à 5487 points hier, en l'absence de publication macroéconomique majeure.

L'indice américain devrait débuter la séance non loin de l'équilibre aujourd'hui, en attendant la publication du PIB US demain et de l'indice Core PCE vendredi.



Les ventes de logements neufs seront publiées à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Le premier débat pour les présidentielles, entre Joe Biden et Donald Trump, aura lieu ce soir.



Techniquement, la tendance reste positive en données horaires au-dessus des 5447 points. Seul l'enfoncement de cette zone de cours militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5402/5375 points comme premier objectifs baissiers.