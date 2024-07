S&P 500 : En situation d'attente avant l'inflation américaine

Par Le 11 juillet 2024 à 13:53Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5589 / 5650 Après avoir inscrit un nouveau record absolu hier et terminé en hausse de 1.02% à 5633 points hier, dans la perspective d'une baisse de taux en septembre, l'indice S&P500 cède 0.1% en préouverture.

La prudence semble de mise en attendant la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30 et le coup d'envoi des trimestriels demain.



En donnés horaires, pas de changement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 5589 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5562/5523 points. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

