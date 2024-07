Les craintes d'une escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont nettement pesé sur le compartiment des valeurs technologiques hier et l'indice S&P500 a terminé en forte baisse de 1.39% à 5588 points.

Ce dernier grappille 0.15% en préouverture dans l'attente de quelques statistiques et des prochaines publications de sociétés.



Sur le plan macroéconomique, outre la décision de la BCE sur les taux à 14h15 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice PhillyFed à 14h30 puis des indicateurs avancés à 16h.

En données horaires, le sens de sortie des 5576/5667 points devrait être déterminant. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5523/5447 points.