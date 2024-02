Profitant de la détente des taux et de quelques achats à bon compte, le S&P500 a nettement rebondi hier et terminé en hausse de 0.96% à 5000 points. L'indice américain grappille encore 0.1% en préouverture, en attendant de nombreuses statistiques.



Les ventes au détail, les prix à l'importation, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice PhillyFed et l'indice Empire state manufacturier seront publiés à 14h30, la production industrielle américaine à 15h45 et les stocks des entreprises à 16h.

En données horaires, le S&P500 est en phase de reprise technique et les 5016 points constituent le premier objectif (borne haute du gap laissé ouvert dernièrement). Au-dessus de ce seuil, les records seraient de nouveau en ligne de mire.