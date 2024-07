S&P 500 : En timide hausse de 0.2% dans les premiers échanges

Par Le 01 juillet 2024 à 14:37Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5547 / 5523 Après un nouveau record absolu et une clôture en baisse de 0.41% à 5460 points vendredi, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires, l'indice S&P500 gagne 0.2% en préouverture.

Les places européennes sont quant à elles bien orientées après le résultat des élections législatives françaises, sans réelle surprise.



Concernant la macroéconomie, l’indice Final PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu en zone euro (45.8 contre 45.6 le mois dernier). Ce même indice sera publié à 15h45 aux Etats-Unis, l’ISM manufacturier à 16h ainsi que les dépenses de construction. Graphiquement, pas de changement, la dynamique demeure positive au-dessus des 5447 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5402/5375 points comme premiers objectifs baissiers. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

