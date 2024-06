Après un début de séance positif et l'inscription d'un nouveau record absolu à 5505 points hier, la tendance s'est quelques peu inversée en fin de journée et l'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.25% à 5473 points.

Les grosses capitalisations technologiques ont notamment subi des prises de bénéfices à la veille des quatre sorcières.

L'indice américain devrait ouvrir en repli de 0.2% aujourd'hui.



Les indices PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45 puis les ventes de logements existants et les indicateurs avancés à 16h.

Graphiquement, la dynamique reste clairement haussière sur les différentes échelles de temps. L'indice S&P500 pourrait néanmoins reprendre son souffle après une succession de records. L'enfoncement de la zone des 5447 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5402/5375 points dans un premier temps.