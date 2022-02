Goldman Sachs ouvre un bureau à Monaco pour sa branche Banque Privée

(Reuters) - Goldman Sachs a annoncé mercredi l'ouverture à Monaco d'un nouveau bureau de sa division Banque Privée, dans le cadre de son expansion européenne.

La banque d'investissement de Wall Street a engagé les banquiers Arnaud Caussin, Thibaut Lambert et Serge Olive pour diriger ce nouveau bureau et conseiller les résidents fortunés de la région en matière de gestion du patrimoine et investissement.

"L'ouverture de notre présence à Monaco est essentielle à la réalisation de notre stratégie de régionalisation et de notre développement général," a déclaré Chris French, co-responsable de la banque privée de Goldman Sachs pour la région EMEA.

Goldman Sachs a annoncé le mois dernier des résultats inférieurs aux attentes au 4e trimestre, ce qui a pesé sur le titre, en raison d'une faible activité de négociation ("trading") et de la hausse des coûts.

