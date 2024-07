Dans l'attente des résultats des grosses capitalisations du secteur technologique aux Etats-Unis et des décisions de banques centrales, l'indice S&P500 a clôturé en hausse de 0.08% à 5463 points hier, en l'absence de publication macroéconomique.

L'indice américain gagne 0.2% en préouverture aujourd'hui, dans le sillage du léger rebond en Europe.



Du côté des statistiques, l'indice Case Shiller sera publié à 15h, l'indice du Conference Board et l'enquête JOLTS à 16h.

Microsoft publiera par ailleurs ses résultats ce soir après la clôture, Meta demain, Apple et Amazon jeudi.



D'un point de vue technique, la consolidation se poursuit au sein du range 5391/5508 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour plus de visibilité.