Douché par les résultats mal accueillis de Microsoft (-2.7%), d'Alphabet (-7.5%) et par les propos de Jerome Powell qui a écarté le scénario d'un baisse de taux en mars, l'indice S&P500 a clôturé en forte baisse de 1.61% à 4845 points hier.

Ce dernier progresse de 0.4% en préouverture, avant quelques statistiques d'importance et les résultats d'Apple, Amazone et Meta ce soir après la clôture.



Au niveau macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité seront dévoilées à 14h30 aux Etats-Unis, l’indice Final PMI manufacturier à 15h45, l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain viendra clore la semaine demain.



En données horaires, le S&P500 amorce un mouvement de consolidation après ses récents records. La zone des 4842 points devra engendrer une réaction haussière sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 4792 points dans un premier temps.