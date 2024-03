Après avoir terminé en baisse de 1.02% à 5078 points hier, dans le sillage des valeurs technologiques et des craintes au sujet de la croissance chinoise, le S&P500 gagne 0.5% en préouverture, avant l'intervention de Jerome Powell à 16h.



L'enquête ADP a fait état de 140K créations d'emplois dans le secteur privé (contre 111K le mois dernier). L'enquête JOLTS et les stocks des grossistes seront dévoilés à 16h, les stocks pétroliers à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



Graphiquement, le S&P500 consolide. La dynamique n'est pour le moment pas dégradée et seul l'enfoncement de la zone des 5038 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 4983/4966 points.