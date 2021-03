Inde, Scandinavie et exposition mondiale au programme

OMX Nordic 40

L'indice des 40 actions les plus négociées des pays nordiques (Finlande, Suède, Danemark, Islande) fait 6,56% depuis le début de l'année. Une hausse que l'on doit en grande partie à la rotation sectorielle que l'on observe depuis la fin d'année dernière. En effet, les valeurs industrielles qui comptent pour une bonne partie du Nordic 40 ont grimpé de 15,31%,à l’image de AB Volvo (22,55%). Les entreprises de consommation, un peu moins pondérées, marquent une hausse de 23,46%. Enfin, le secteur des services financiers de l'indice croît de 19,32%.

On notera aussi l'actualité autour de la firme finlandaise Nokia, qui enchaîne les accords et partenariats avec Amazon.com, Alphabet et Microsoft pour des solutions entreprises et 5G. Le titre prend 8,50% ces 5 derniers jours et tire l'indice.

S&P CNX Nifty

Le S&P CNX Nifty, ou plus simplement le Nifty, est un indice boursier indien regroupant les 50 plus grandes capitalisations du pays. L'Inde pourrait représenter le deuxième pays derrière la Chine et devant les Etats-Unis en matière de production de richesse d'ici 2030 avec une projection de son PIB quatre fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Les tensions commerciales entre Washington et Pékin pourraient bénéficier à l'Inde par la délocalisation des entreprises en dehors de la Chine afin d'éviter des droits de douane et des coûts de production plus élevés qu'en Inde. Un ETF de Lyxor permet d'investir sur ce sous-jacent (Lyxor ETF India - FR0010489435). L'indice a rebondi de 50% depuis mars dernier. L'indice est survalorisé avec un P/E Ratio dépassant les 40 mais une entrée sur repli significatif serait intéressante dans une perspective long terme.

Les 10 premiers composants de l'indice :

Index MSCI ACWI reflète la récupération économique mondiale en prévision de la fin de la Covid-19

L'indice MSCI ACWI, l'indice boursier mondial phare de MSCI, est conçu pour représenter la performance de l'ensemble des actions de grande et moyenne capitalisation sur 23 marchés développés et 27 marchés émergents. En novembre 2020, il couvrait plus de 3000 constituants dans 11 secteurs et environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant sur chaque marché. L'indice est construit en utilisant la méthodologie Global Investable Market Index (GIMI) de MSCI, qui est conçue pour prendre en compte les variations reflétant les conditions entre les régions, les tailles de marché, les secteurs, les segments de style et les combinaisons.

MSCI ACWI Index Market allocation

Sources : www.msci.com

Depuis la fin de l’année 2020, les marchés ont accru leurs gains suite au plan de soutien américain de 1 900 milliards de dollars signé par le président Biden et la campagne de vaccination qui avance à grand pas dans les pays occidentaux. Les places boursières européennes et américaines ont récupérés leur pertes de début du confinement, tout au long de la deuxième moitié de l’année 2020, entraînant une majorité des indices le S&P 500, le Dow Jones et le Stoxx Europe 600 sur des records historiques, poussés par une demande mondiale des produits et services mais également des matières premières en hausse sur l’espoir d’une reprise plus forte que prévu initialement et le retour de l'appétit des investisseurs pour les valeurs décotées.

MSCI ACWI Index Daily performance

Sources : www.msci.com

Question diversification, l’indice MSCI ACWI (All Country World Index) est plus diversifié que le MSCI World Index. C’est un formidable outil pour développer son patrimoine, car il existe des instruments financiers simples et performants qui suivent cet indice comme les ETF et Trackers. Cet indice est aussi très utile, car il permet d’initier une réflexion sur votre portefeuille financier. La plupart des portefeuilles sont insuffisamment diversifiés : complètement orientés immobiliers, ou trop largement axés sur les actions françaises, européennes ou américaines.

Comment investir sur le MSCI ACWI?

De nombreuses OPC se comparent au MSCI ACWI, et tentent de le surperformer. Mais très peu y arrivent. Il est donc préférable d’investir en ETFs, qui sont justement des produits indiciels. Et cela tombe bien, car de nombreux ETF suivent le MSCI MSCI ACWI. Il existe de nombreuses variantes de ces ETF, notamment des trackers couverts en devise, et des versions investissement responsable. Voici une liste des quelques ETF qui répliquent l’indice.