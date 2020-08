Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le sentiment général des investisseurs sur le risque s'est amélioré en août dans un contexte d'espoirs de mise au point d'un vaccin contre le coronavirus, de surprises à la hausse sur l'inflation et de robustes statistiques d'activité ; la reprise explosive de la croissance post-confinement, alimentée par une demande précédemment bridée, semble terminée mais la croissance demeure supérieure à la tendance, observent Michael Akinyele et Diego Gilsanz, stratégistes au sein de l'équipe Multi-Asset Solutions de JPMorgan AM.Les actions ont progressé parallèlement aux rendements obligataires et les marchés d'actions développés ont surperformé par rapport aux marchés émergents. Les actions technologiques ont amené l'indice S&P 500 à des niveaux record, les Etats-Unis continuant à surperformer par rapport à l'Europe, au Japon et aux marchés émergents, soulignent les stratégistes.Les courbes de rendement se sont pentifiées en prenant en compte les perspectives de modestes réactions inflationnistes cohérentes avec le nouveau cadre de la politique monétaire adopté par la Réserve fédérale.L'équipe Multi-Asset Solutions de JPMorgan AM conserve une orientation favorable aux actifs risqués en surpondérant le crédit high yield et les actions, en anticipant le soutien apporté à la croissance et aux marchés par la politique monétaire dans un avenir prévisible.Elle a une préférence pour certains marchés d'actions émergents et européens et anticipe une hausse progressive raisonnable des rendements réels à moyen terme.